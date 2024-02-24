檢察機關去年救助1.8萬困難婦女

發放逾1.8億元 保障婦孺權益

那艷芳表示，婦女是全面建設社會主義現代化國家的重要力量，新修訂的婦女權益保障法對檢察機關與婦聯組織深化合作，提出新的更高要求。最高檢與全國婦聯在婦女兒童權益保障方面一直保持良好的協作聯動，也取得顯著成效。一是聯合開展司法救助專項活動，針對一些婦女及其家庭因案導致生活陷入困境的情況，開展專項活動，對防止返貧監測對象的農村婦女進行重點救助；二是加強對侵害婦女兒童權益行為的打擊力度，部署全面加強婦女權益司法保護，依法從嚴懲處侵犯婦女、兒童人身權利犯罪；三是開設婦女兒童信訪專用接待窗口。