東風26導彈針對航母關島 美專家指京廠房置46發射器

【本報綜合報道】中國近年加強發展彈道導彈力量，是應對美國干預區內事務的反介入與區域拒止手段。

發布衞星圖 美國有研究核武的專家周三發布衞星圖像，表示北京市房山區廠房擺放46個核常兼備的東風26型遠程彈道導彈發射器，對付航空母艦及關島。

美國科學家聯盟成員克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，根據一張去年7月13日拍攝的衞星圖像，可以清楚見到在北京星航機電裝備廠房露天位置，放着大批東風26型遠程彈道導彈發射器，並推測可能有更多同款發射器位於室內的組裝廠房。根據克里斯滕森去年發表有關中國核力量的報告，中國顯著地擴大東風26型遠程彈道導彈部隊，雖然它可以搭載核彈頭或常規彈頭，同時近年已經從東風21型中程彈道導彈接手執行火箭軍區域性的核任務，但認為不太可能全數均用於核打擊。

與此同時，根據美國國防部去年發表的中國軍事力量報告，東風26型遠程彈道導彈射程介乎3,000公里至4,000公里，2015年首度公開亮相，2016年正式裝備部隊，自此其庫存持續擴充。報告形容它是一款多用途武器，旨在能夠快速轉換核彈頭或常規彈頭，能夠從中國本土對西太平洋、印度洋、南海執行精確對地及對艦攻擊，目標包括美方戰略要地關島。此外，這款遠程武器是中國首款能夠精確打擊的核導彈系統，美國國防部認為它是中方近期最有可能配備低爆炸當量核彈頭的武器系統。