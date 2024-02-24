陸船翻沉事故 台行政院長否認涉隱瞞

【本報綜合報道】中國大陸漁船日前在台灣金門海域遭追截翻覆，台灣海洋委員會主委管碧玲被指隱瞞碰撞事實。台灣行政院長陳建仁昨日表示，管碧玲與海巡署在掌握狀況後已經積極對外說明，並無隱瞞，希望公眾相信司法調查公信力。

國民黨指棄用陸產攝錄機 陳建仁到立法院接受質詢前，指出金門地檢署周四已經說明調查情況，但有些媒體報道不盡正確，例如金門地檢署並沒有證實漁船翻覆是碰撞引起，希望不要再以訛傳訛。他想金門地檢署盡早偵結本案，向公眾做最好說明。管碧玲表示，陳建仁早前透過行政院秘書長李孟諺通知她，海巡署欠缺的3,061部執法人員隨身攝影機，將以今年第二預備金全數支付2,150萬元新台幣（約540萬港元）經費。35艘涉事同型號海巡署艦艇應加裝固定式錄影設備，所需經費也由第二預備金支付。

今次事件因沒有現場錄影搜證引發爭議，國民黨立委陳玉珍周四在電視節目指出，海巡人員所用的隨身攝影機很多年前已經購足，但因部分是中國大陸製造，在民進黨政府近年的「抗陸保台」氛圍下，所以不能夠使用。