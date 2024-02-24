台首艘自製潛艇 下周試水

租用陸製大型浮塢運載招議 台灣首艘自製潛艇海鯤號再有進展，當地傳媒昨日引述消息報道，海鯤號下周二首度下水測試，預計今年4月底前可以訂定海上測試時間。項目租用的大型浮塢周四進駐高雄海昌廠房前碼頭，被揭發由中國大陸建造，引起議論。

報道指出，海鯤號目前工程進度超前，於是把原定下月初靠港的泊港測試提前實施，海鯤號規劃下周一從海昌廠實施起吊作業，翌日由拖車轉移至台灣國際造船公司租用的中信8號大型浮塢，再以浮航方式泊靠在專用碼頭展開泊港測試，預計今年4月底前可以完成所有泊港測試項目，屆時依據測試狀況，訂定海上測試出海時間。

為了讓潛艇海鯤號的外殼在泊港測試浸入海水，台船租用吃水3.5萬噸的中信8號大型浮塢，正在進行相關整備工作。屆時泊港測試仍然從潛艇壓力殼密封測試開始，再執行潛艇自行發電、充電等功能測試，以及輪機、輔機及電力系統的全艦測試，最後進一步執行戰鬥系統全功能測試。海鯤號規劃今年底交由海軍作戰測試，翌年成軍。

工程延誤 未能成蔡英文離任禮物 至於台船租用的中信8號大型浮塢，由中國舟山長宏國際船舶修造公司建造。報道引述台灣海軍資深人士澄清，該大型浮塢由台灣中信造船擁有，而且只是運送平台而並非測試平台，因此並沒有洩密的問題。中華戰略學會資深研究員張競指出，台灣海軍與海巡艦艇均運用該大型浮塢維修及保養，前例早就不知凡幾，實在不必避諱。

台灣自製潛艇專案小組原本計劃春節後展開海上測試，並在總統蔡英文今年5月20日離任前交付海軍。惟潛望鏡交裝延後，預計下月才到貨安裝，所以無法展開海上測試，錯過在上述日期交由海軍測試，意味不能夠以此作為蔡英文的「離任禮物」。軍方官員強調，不論是岸上測試或海上測試，一切以潛艇官兵安全為第一優先。

主要武器為美製魚雷及魚叉導彈 海鯤號2020年11月開始動工建造，去年9月28日舉行下水及命名儀式，同年10月1月開始展開岸上泊港測試。海鯤號主要武器是由美國提供的18枚MK48重型魚雷及魚叉潛射反艦導彈，台灣海軍計劃建造8艘至10艘同級潛艇，全數成軍後與現役兩艘劍龍級潛艇，組成總數最多12艘的潛艇艦隊，任務是阻止解放軍艦隊包圍封鎖台灣。本報綜合報道