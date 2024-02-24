兩岸國際

南京民宅凌晨失火 釀4死

失火大廈濃煙沖天。 失火大廈濃煙沖天。
失火大廈濃煙沖天。
【本報綜合報道】江蘇省南京市雨花台區有社區住宅大廈單位昨日凌晨起火，造成4人死亡，起火原因未明。
周五凌晨4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接報指雨花台區明尚西苑6幢發生火警，立即調派20多輛消防車趕赴現場，約上午6時把明火救熄，搜救工作基本結束。
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