兩會前後 進京郵件實施二次安檢

【本報綜合報道】第十四屆全國人大二次會議和全國政協第十四屆二次會議（簡稱全國兩會）將於2024年3月5日和3月4日在北京召開。國家郵政局昨日公布自下周一至兩會閉幕，將督促企業嚴格落實對進京郵件及快件實行投遞前二次安檢。

當局促堵截禁寄物品 國家郵政局要求切實做好今年全國兩會期間寄遞渠道安全服務保障工作，要求各級郵政管理部門聯合公安、國家安全等部門督促企業全力查堵涉槍涉爆、涉黃涉非、涉毒涉危等禁寄物品。在加強安全檢查方面，各企業要對進京郵件及快件嚴格落實寄遞安全「三項制度」，即收寄驗視、實名收寄、過機安檢。其次，所有未經過「二次安檢」的郵件快件，不得安排投遞。各級郵政管理部門需切實加大全國兩會期間安全監管執法檢查力度，依法從重從快辦理行政處罰案件。

同時，各級郵政管理部門要督促郵政速遞企業針對重點風險環節深入開展安全隱患排查整治，並加強運行監測預警，完善各類預案，做好風險防範，強化應急準備，及時妥善應對處置各類突發事件。