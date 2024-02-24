廣西炮龍節 抱孩漢扯龍身遭圍毆

【本報綜合報道】廣西壯族自治區南寧市賓陽縣周二舉行炮龍節（以燃放鞭炮彈射舞動的龍），百多條炮龍起舞，期間有男子抱着小孩上前拉扯龍身，遭護龍隊員圍毆。周三上午內媒從當地官方獲悉，警方已介入調查此事。

多人被帶走 當局介入調查 網傳影片顯示，舞龍隊員當時正在街頭揮舞一條炮龍，現場鞭炮齊鳴。期間一名男子突抱着小孩衝上前扯動龍身，一名上身赤裸、頭戴斗笠的護龍隊員見狀上前將其攔住，雙方僵持數秒後，男子和孩子一起被拉倒在地上，遭多名護龍隊員包圍對其腳踢，有圍觀群眾上前勸阻。另一畫面顯示，多名身穿警服的人在場維持秩序，並將多名護龍隊員帶走。周三上午，賓陽縣委宣傳部工作人員回覆事件稱，此事相關部門已經介入處理，有調查結果會及時對外公布。

據了解，賓陽炮龍文化源遠流長，是壯、漢文化融合共生的結晶，於每年農曆正月十一舉辦，至今已有千年歷史。在當地的風俗習慣中，鑽龍肚與摸龍頭等行為能為家人和朋友帶來好運。賓陽縣文旅部門工作人員稱，炮龍節期間，遊客鑽龍肚、摸龍頭的行為一般是被允許的，但拉扯龍身、拔龍鬚的做法則不可取。