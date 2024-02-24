台74歲翁無牌駕車 撞飛過路3姊弟

【本報綜合報道】台灣彰化縣伸港鄉就讀小學的三姊弟，周四傍晚放學返家途中橫越行人過路處時，遭一輛7人車高速撞飛。兩名姊姊到院前心肺功能停止，漏夜搶救恢復呼吸心跳但仍昏迷，弟弟則輕傷。3人的同學書寫留言字條，為兩姊妹集氣祈福，並盼望昨天生日的大姊渡過難關。

兩姊妹深切治療 幼弟輕傷 當地警方通報，事發於周四傍晚約6時21分，74歲的蕭姓男子駕駛7人車駛至建國路與美港路口時，與分別10歲、9歲和8歲的陳姓三姊弟發生碰撞。閉路電視畫面顯示7人車未減速，三姊弟當場被撞飛，路上留下3個書包。救護人員緊急到場將3人送往醫院，其中弟弟左腳擦傷無大礙，兩位姊姊則入住深切治療部搶救，其中姊姊嚴重腦出血、妹妹多處骨折，仍插喉搶救。

警方調查之後發現，事件為無牌駕駛肇禍，司機蕭男不涉酒後駕駛，而事發時車輛燈號為綠燈。蕭男肇事速度、三姊弟是否違反行人過路燈號等情況仍在釐清。

傷者親人指三姊弟身世坎坷，父母離婚，父親仍在服刑，平時靠祖父、姑婆和伯父接送，事發當晚伯父看病，託人接送卻沒接到。縣長王惠美已到醫院關懷，社會處與教育處後續也將持續關懷追蹤。