蘇州道路結冰 百車連環碰撞多人傷

【本報綜合報道】江蘇省蘇州工業園區星港街高架段昨日因道路結冰，早上7時左右的上班高峰期發生逾100輛車連環相撞事故，不少車輛損壞嚴重，造成多人受傷。

車輛收掣不及撞交警 現場救援人員指肇事車輛較多，當地公安、消防、醫療等相關部門已啟動應急響應機制，展開救援和事故處理工作。大批交通警到場處理，但疑似有車收掣不及撞飛一名交警。

此前，蘇州氣象台於周四下午6時13分發布道路結冰黃色預警信號，警告受降水和低溫影響，高架、橋樑等路段可能出現對交通有影響的道路結冰。

另一方面，內地的交通運輸部路網中心公布截至昨晨8時，受雨雪及路面結冰影響，山西、內蒙古、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、貴州、西藏、陝西、青海、寧夏、甘肅、新疆合共封閉204個路段，關閉1,770個收費站，恢復通行時間待定。

多地封路 江蘇多市停課 江蘇南京市、揚州市、泰州市、鎮江市所有中小學、幼稚園、中等職業學校昨日停課一天，保障師生出行安全。

中央氣象台指，未來一周，內地大部地區氣溫將持續偏低，昨日至明日黃淮、江淮、江漢、江南、華南、西南、陝西、新疆、西藏等地的日平均氣溫較歷史同期偏低5℃至7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部、廣西北部、江西北部一帶。中央氣象台昨晨6時持續發布低溫、冰凍黃色預警。