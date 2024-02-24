通道較矮窄 專家質疑錯選航線

【本報綜合報道】廣東省廣州市一艘貨櫃船撞向瀝心沙大橋橋躉，導致橋面斷裂。專家昨日質疑涉事貨櫃船規劃航線有問題，駛過橋躉時未選擇間隔最闊、位於大橋正中的主通航口，而是選擇較窄的副通航口，大大增加撞擊橋躉的風險。

促相關部門嚴格規範航道 橋樑設計專家指，瀝心沙大橋主橋結構為T形剛構橋，可通行部分涉及3節橋跨和4座橋躉，其中17號和18號橋躉是主躉，兩者之間是主通航口，闊度為85米，而16號和19號橋躉為邊躉，兩側副通航口闊度僅55米。貨櫃船撞擊19號橋躉，由於邊墩結構相比主墩脆弱，導致撞橋影響比撞擊17號和18號主墩更嚴重。

瀝心沙大橋建於1992年，受限於技術、材料、資金等原因，同類橋樑結構已逐漸淘汰，但橋樑使用年限為100年，年限未到不可能拆除，只能思考如何維護，以滿足新時期航運要求。同類早期舊橋樑只允許噸位較低船舶通行，因經濟發展需要容許更大船舶通行，意味撞擊的風險變大，對橋樑抗撞能力要求更高。專家認為，今次事故提醒相關部門改造舊橋時要考慮橋樑超重，也要考慮船舶安全通航，包括安裝、加固防撞設備，做好航道規劃和導航助航設施。雖然橋跨闊度無法改變，但主跨闊度更大就應嚴格規定並引導大型船舶只能從主通航口通航，減少撞擊風險。早期修建的大橋應該都存在類似的問題，需要重視。