農民墮橋喪命 妻兒失經濟支柱

【本報綜合報道】廣東省廣州市瀝心沙大橋周四遭船撞斷後，4輛車和一輛電動單車從斷橋處墮橋，造成5人死亡。當中駕駛電動單車的死者，是52歲的三民島農民黎潤祥。其遺孀得悉死訊後哭得步履不穩，兒子反鎖自己在房內。黎潤祥的兄長慨嘆：「他開（車）早兩分鐘，開晚兩分鐘，都不是這個結果」。

黎潤祥周四當日趁天未光，像往常一樣草草吃過早飯就駕駛電動單車，前往島外超過10公里遠的橫瀝鎮果園開工。兄長黎柏祥憶述，得悉大橋斷裂後，他和弟媳不斷致電黎潤祥超過一小時，電話始終未接通，直到早上8時收到警方電話證實弟弟的電動單車墮橋，至同日下午4時遺體被打撈上岸，親戚陸續趕至黎潤祥的家，陪伴他遺下的妻兒。

黎柏祥指弟弟初中輟學，大半生也是種地，畢生最遠只到過橫瀝鎮打工指導施肥，老實得連電子支付都不會用，別人收農作物都給現金。弟弟難得蓋好兩層小樓，仍要操心家裏日常開銷，其28歲兒子原本在鋼筋廠上班，兩年前失業後便留在家幫助父親，或打臨時工，而弟媳身體不太好，很難承受繁重農活。事發前一晚，弟弟才剛摘完家裏的番茄。

另一遇難者經營活禽攤檔 事故另一名遇難者是鎮彬活禽檔的攤主，在三民島的民立村街市賣雞，街坊常與他打招呼，但不知其名。據村民介紹他50多歲，妻子在南沙區萬頃沙鎮另有檔口，但攤主一家不住在村裏，他基本每天一早5時隻身來到民立村開檔，忙到晚上6、7時，和街坊相處也不錯，性格隨和，賣的東西很好。直至事故當晚，遇難攤主的雞檔仍亮着燈。