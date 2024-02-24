斷橋10分鐘5車墜落 後來司機攔路減傷亡

廣州南沙奪命事故閉路電視片曝光 廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋周四清晨遭貨櫃船「良輝688」觸碰橋躉，導致橋面斷裂，5輛車墜落，造成多人死傷。內媒昨日公開事發時的閉路電視畫面，可見在短短10分鐘內，涉事車輛因收掣不及墮下，之後有司機意識到前方塌橋，立即停車並攔阻隨後而來的車輛，避免引發更大傷亡。

周四早上5時33分，涉事貨櫃船「良輝688」左舷撞上橋躉，17秒後船頭再撞上另一個橋躉，兩座橋躉之間的橋面墜落砸到船體。15秒後，一輛由三民島駛往新安村方向的汽車從大橋斷裂處墜落到瀝心沙大橋橫跨的洪奇瀝水道。之後約7分鐘內，4輛駛向三民島方向的汽車先後墮下。

肇事船公司 去年曾因疏忽罰款 直至早上5時43分，有駛向三民島的汽車發現大橋斷裂，於是減速掉頭，攔停隨後而來的車輛。至此，大橋斷裂處兩側再無車輛墜落。內媒指，一名三民島村民驅車外出時看到前方不遠處的車輛突然消失，伴隨巨響，才發現橋面斷裂，之後村民報警，加上廣州相關部門迅速反應，才阻止了更大悲劇的發生。

涉事貨櫃船屬於佛山良輝船務服務有限公司，於2021年3月成立，法定代表人為張炳榮，註冊資本100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元），經營範圍包括水路普通貨物運輸，從事內地與港澳之間的貨櫃船、普通貨船運輸等。行政處罰訊息顯示，今年1月該公司因「良輝688」進出港口、錨地或通過橋區水域、海峽、狹水道、重要漁業水域、通航船舶密集的區域、船舶定線區、交通管制區時未加強瞭望，被深圳海事局下屬的大鏟海事局罰款3萬元（約3.3萬港元）。

三民島連夜建臨時管道保供水 廣州市市委書記郭永航周四日到現場視察，要求盡快查明事故原因、做好安撫工作，「一人一專班」把傷亡人員家屬心理疏導和相關處置工作做紮實做到位，周密細緻安排好受事故影響的周邊居民交通替代和生活保障等工作。他又同時要求加強全市船隻操作系統安全檢查和駕駛人員安全規範操作培訓。在昨日中午，三民島連夜修建的臨時輸水管道正式建成，目前全島村民已不再缺水。本報綜合報道