聖伯多祿大教堂修復250年華蓋

【本報綜合報道】梵蒂岡聖伯多祿大教堂近日開始修復祭壇華蓋工程，大教堂中央巨大祭壇正逐漸被棚架包圍，預計於11月底完成。這次是華蓋自18世紀中葉以來首次進行重大修復工程，目的是趕在2025年禧年開始之前，讓其恢復輝煌。

擬11月底完成 英媒昨日報道，聖伯多祿大教堂上周三已開始修復工程，將耗資約70萬歐元（約594萬港元）。近30米高的華蓋覆蓋着祭壇，以凸顯祭壇的莊嚴神聖，是17世紀意大利著名藝術家貝爾尼尼的設計傑作。教堂的福爾圖納托（Enzo Fortunato）神父表示，祭壇是整個大教堂建築的基石，只有教宗才能在其上慶祝彌撒。

工程師卡皮塔努奇（Alberto Capitanucci）表示，華蓋使用250年，需要特別關注建築情況。清理和修復工作將在復活節期間暫停，以便天主教教宗方濟各能夠主持慶祝節日。若工程按期完成，大教堂祭壇華蓋將以修復後的面貌，迎接每25年舉行一次的禧年，或會吸引數以萬計信眾朝聖。