勝國際象棋特級大師 星洲8歲童破紀錄

【本報綜合報道】新加坡一名印度裔男童近日在瑞士布格多夫舉辦的一場國際象棋世界公開賽中，以8歲6個月又11日之齡，擊敗37歲波蘭國際象棋特級大師，打破擊敗特級大師的最年輕棋手紀錄。他的父親表示，兒子擁有超強大的「照相機式記憶」，可在沒有棋盤的情況下，在腦中模擬對弈。

父稱擁「照相機式記憶」 英媒周二報道，考希克（Ashwath Kaushik）周日在公開賽第4輪中擊敗特級大師斯托帕（Jacek Stopa）。特級大師是國際象棋棋手的最高頭銜，全球目前僅有不到2,000人擁有，斯托帕是其中之一。考希克談及獲勝感想時直言興奮和神奇，並對這一場比賽感到自豪，尤其是他一度表現變差，但目前已恢復過來。考希克在此次公開賽中取得4勝1負戰績，在127名選手中獲得第12名。

考希克2015年於印度出生，在贏得世界各地的多項青少年國際象棋錦標賽後已聲名鵲起。考希克父親表示，他和妻子都不懂得下國際象棋，因此很驚訝兒子能成為一名如此有才華的棋手；又指考希克在4歲時已懂得相關玩法和竅門，每天都會練習約7小時。

斯托帕