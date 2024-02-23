史前夭折嬰患唐氏症 隨葬品揭顯赫家庭

德國研究人員篩查近一萬個距今約5,500年的史前遺骸基因樣本，尋找染色體三體異常情況，發現當中6人患有唐氏綜合症和一人患有愛德華氏綜合症。研究發現這些患者在出生不久便夭折，被埋葬在屋內，旁邊有不少隨葬品，反映他們生於顯赫家庭。相關研究結果發表在國際學術期刊《自然通訊》。

美媒周三報道，檢出有唐氏綜合症的遺骸中，有3人來自西班牙納瓦拉省的鐵器時代遺址，兩人分別來自希臘和保加利亞的青銅時代遺址，其餘來自芬蘭一個17至18世紀的教堂墓地。另外，愛德華氏綜合症的遺骸來自西班牙的鐵器時代遺址，該病例可能是首次在歷史上或史前的遺骸中發現。

新視角研古人對病症看法 研究人員亦推測，上述患者死後都有各種埋葬儀式，甚至有個別死者獲得優越的葬禮，並擁有精心製作的隨葬品，反映他們獲社會接納。其中一具在鐵器時代早期埋葬於納瓦拉省的遺骸，其隨葬品有銅環和一個地中海貝殼，四周更擺放了3隻羊。研究人員表示，該項研究提供新視角，有助他們了解古人如何看待這些病症。

資料顯示，人體正常有23對染色體，共46條染色體。論文提及的「染色體三體症」即是原本應該為兩條的染色體，額外多出一條。而唐氏綜合症和愛德華氏綜合症分別是第21號和第18號染色體額外多出一條。本報綜合報道