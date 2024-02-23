發動機測試違規 豐田自動織機整改

【本報綜合報道】日本豐田汽車集團旗下豐田自動織機的發動機測試違規，國土交通省昨日根據《道路運輸車輛法》發出整改命令。豐田集團旗下的日野汽車、大發工業先後前年9月及本年1月收到整改命令。

或將撤回大量生產許可 國交省物流和汽車局長鶴田浩久把整改命令書，交予豐田自動織機社長伊藤浩一手上。國交相齊藤鐵夫在內閣會議後的記者會表示，將敦促豐田自動織機徹底改革，防止再次發生同類違規事件。豐田自動織機在測試叉車等工業機械用3款發動機時，違規改寫控制軟件，國交省下周四將聽取豐田自動織機的意見，若無異議將確定撤銷「型式指定」的行政處分，撤回大量生產許可。

豐田自動織機去年3月公布，工業機械用4款發動機尾氣排放性能測試違規，設立由外部專家組成的特別調查委員會。國交省同年4月下達行政處分，撤銷兩款發動機的「型式指定」。特別調查委員會上月公布報告，表示新發現工業機械用和汽車用發動機10款存在違反法令的做法，國交省檢查愛知縣碧南市的豐田自動織機工廠。