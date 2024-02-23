社民黨冊子揭華大使談及撤禁日水產

黨魁上月訪中前會談

福島瑞穗上月訪問中國，社會民主黨在介紹兩人會談內容的冊子透露此事。冊子寫道，福島瑞穗啟程前的1月17日，到在日本駐華大使館與吳江浩懇談。據稱，吳江浩還表達國際原子能機構（IAEA）聽任日本、排海並未接受排放前的檢查等觀點。日本傳媒指出，北京把福島第一核電站「處理水」稱為核污水，批評去年8月啟動的排海計劃，中方重要人物談及解除的可能性十分罕見。