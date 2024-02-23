社民黨冊子揭華大使談及撤禁日水產
【本報綜合報道】日本傳媒昨日報道，中國駐日本大使吳江浩上月與日本社會民主黨黨魁福島瑞穗會面時，圍繞東京電力公司福島第一核電站核污水排海啟動後、中方暫停進口日本水產品的措施，表示探討解除，但目前不具備解除條件。
黨魁上月訪中前會談
福島瑞穗上月訪問中國，社會民主黨在介紹兩人會談內容的冊子透露此事。冊子寫道，福島瑞穗啟程前的1月17日，到在日本駐華大使館與吳江浩懇談。據稱，吳江浩還表達國際原子能機構（IAEA）聽任日本、排海並未接受排放前的檢查等觀點。日本傳媒指出，北京把福島第一核電站「處理水」稱為核污水，批評去年8月啟動的排海計劃，中方重要人物談及解除的可能性十分罕見。
另一方面，針對福島第一核電站兩名工人去年10月清洗多核素去除設備（ALPS）管道時，接觸含有放射性物質廢液一事，日本原子能規制委員會周三召開例行會議，認為事件屬於「輕微違規」。委員會指出，縱使事故屬於輕微違規，考慮到廢液濃度，有機會成為「嚴重違反」事故。委員伴信彥則認為，為此有必要嚴格監管東電，「一個錯誤就可能導致更嚴重的污染」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：