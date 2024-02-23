韓增至逾七成實習駐院醫生請辭

【本報綜合報道】南韓保健福祉部周三表示，全國100間實習醫院合共9,275名實習醫生及駐院醫生請辭，佔實習駐院醫生總人數74.4%。專業醫生團體「大韓醫師協會」表示，國民生命權重要，但醫生選擇職業的自由是基本權利，應該獲得尊重。

罷診受害者舉報累計149宗

南韓實習駐院醫生總數為1.3萬人，其中95%就職於實習醫院。離崗缺勤的人員佔64.4%，較周二增加211人至8,024人。除了早前接到復工命令的5,230人以外，福祉部又向808名實習駐院醫生下達復工命令。截至周三下午6時，醫界罷診受害者舉報中心收到57宗舉報，累計有149宗舉報；投訴內容主要包括院方單方面取消診療、推遲手術和住院安排等。醫院優先安排急救和重病患者手術，非緊急的診療和手術則被最大限度地推延；三星首爾醫院周一減少10%手術日程；周二進一步減少30%。