引渡阿桑奇聽證會 美稱非政治檢控

斥越記者職權 危害無辜者性命 英國高等法院周三進行第二天的聽證會，審理維基解密始創人阿桑奇反對將他從英國引渡到美國受審的最終上訴申請。美國政府的代表律師在庭上指出，阿桑奇應該在美國接受間諜罪檢控，原因是他超出記者的工作範圍，誘使、竊取、無差別地發布美國政府機密文件，將無辜者的生命置於危險之中；美方的檢控並非出於政治目的。

美方指控現年52歲的阿桑奇，鼓勵並幫助美國陸軍情報分析員曼寧，竊取外交電文和軍事文件，並且於維基解密公布，因而控告他17項間諜罪和一項濫用電腦罪。美國政府的代表律師多賓（Clair Dobbin）在聽證會表示，阿桑奇損害美國的安全和情報部門，而且洩露數十萬份文件，使無辜者面臨嚴重且迫切的風險，包括許多生活在戰爭地區或專制政權下的人，或會因此而遭任意拘留。

多賓指出，阿桑奇鼓勵曼寧和其他人侵入政府電腦並從中竊取資訊，「遠遠超出」記者收集資訊的範圍。他不僅建立一個其他人可向其提供機密資訊的網上平台，還試圖鼓勵盜竊和黑客行為，使維基解密受益。

指鼓勵盜竊和黑客行為 阿桑奇的代表律師在前一天的聽證會指出，維基解密以史無前例的規模，揭露美國政府的罪行，包括使用酷刑和殺戮，美國政府因而尋求懲罰當事人；一旦阿桑奇被送往美國受審，他可能會遭受司法不公。多賓反駁稱，刑事指控阿桑奇是因為他公開消息來源的名字，並鼓勵盜竊和黑客行為，而不是出於政治目的；亦否認這些指控是懲罰阿桑奇政治觀點的「壓迫工具」，指出起訴是基於法律和證據，即使美國出現政權更迭仍然保持一致。

英最快下月公布判決 聽證會結束後，法官未有立即作出判決，裁決將容後公布。外界預料法官最快下月公布判決。如果上訴申請被拒，阿桑奇28天內將被引渡到美國。阿桑奇阻止自己被引渡的唯一途徑，亦只餘下向歐洲人權法庭申請緊急禁令。本報綜合報道