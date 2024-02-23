以軍紅海攔也門叛軍導彈

【本報綜合報道】以色列南部紅海港口城市埃拉特昨日響起防空警報，以色列國防軍證實，在紅海上空攔截一枚由也門叛軍青年運動發射、飛向以色列的導彈。這是以軍在巴勒斯坦加薩地帶戰爭期間，第6次使用箭式防空導彈系統攔截彈道導彈。

以色列國防軍表示，該枚地對地導彈射向埃拉特，遭軍方使用箭式防空導彈系統在紅海上空攔截，被擊落時未進入以色列領空，南部一帶城市按規定拉響警報。青年運動尚未證實今次襲擊，該組織過去多個月向埃拉特發射數枚彈道導彈和無人機，以聲援加薩地帶回教激進組織哈馬斯，所有導彈均被攔截或未擊中目標。

美再作自衞打擊行動 美國中央司令部周三通報，也門薩那時間當天凌晨零時至下午6時45分，美方部隊成功執行4次自衞打擊行動，針對來自青年運動也門控制區準備向紅海發射的7枚移動式反艦巡航導彈及一枚移動式反艦彈道導彈發射器。行動期間也擊落一架單向攻擊無人機。通報強調，上述目標對美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫的威脅。