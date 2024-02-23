以戰時內閣成員 稱人質協議有進展

【本報綜合報道】以色列戰時內閣成員甘茨周三表示，初步迹象顯示以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯就達成新的釋放人質協議取得進展，但警告一旦未能夠達成協議，以軍將在下月開始的回教徒齋戒月期間，地面進攻加薩地帶南部城市拉法。

齋戒月為期限 甘茨表示，力圖達成停火的地區談判正在努力推動一項新的人質協議，並且有初步迹象顯示可能取得進展。他強調不會停止尋找方法，亦不會錯過任何機會，將以色列人質帶回家。惟他重申，如果在下月10日齋戒月開始時未能夠達成人質協議，以色列準備在齋戒月期間依計劃進攻拉法，並將在居民從拉法撤離後開始進攻行動；又認為清除在當地活動的殘餘的哈馬斯部隊，對於加薩地帶非軍事化至關重要。

阿拉伯媒體周三報道，哈馬斯的代表與埃及調解員的談判仍然繼續之際，哈馬斯的立場有所軟化。以色列正在準備參加周五在法國巴黎舉行的另一場峰會，以圖達成釋放人質協議；以方確認出席之前，正在等待埃及和哈馬斯的會談取得更多進展。