晤巴西總統 美卿表明不同意加薩言論

【本報綜合報道】巴西總統盧拉早前指摘以色列在巴勒斯坦加薩地帶進行種族滅絕，引發兩國外交風波，盧拉被以方列作不受歡迎人物。盧拉周三在巴西首都巴西利亞會見美國國務卿布林肯，美方透露布林肯表明不同意盧拉有關加薩地帶的言論。

盧拉重申和平願景 布林肯這次到訪巴西，是為了出席在里約熱內盧舉行的二十國集團外長會議。周三盧拉與布林肯會面90分鐘，會後兩人沒有舉行記者會，但布林肯向記者發表簡短談話，稱這是一次「非常非常好的會面」，美國與巴西正在共同進行很多重要事情，是非常重要的夥伴關係。

美國國務院高級官員表示，布林肯與盧拉進行坦誠的交流，布林肯向對方表明，不同意把以色列在加薩地帶的行動與納粹大屠殺相提並論。

巴西總統辦公室在聲明表示，盧拉和布林肯討論二十國集團峰會，以及加薩地帶和烏克蘭和平等多個議題。盧拉重申他對和平的願景，並希望結束烏克蘭和加薩地帶的衝突，雙方亦同意建立巴勒斯坦國的必要性。

巴西外交部長維埃拉在二十國集團外長會議開幕儀式表示，全球衝突的爆發，顯示聯合國等國際機構未有發揮作用，多邊機構沒有適當的能力應對當前挑戰，這個問題從安理會未能夠應對加薩地帶和烏克蘭的衝突體現出來，目前這種局面正在奪走無辜者的生命。