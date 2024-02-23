波音撤換737 MAX負責人

另增設職位 監督質量控制 經歷包括客機在半空甩門嚴重安全事故後，美國飛機製造商波音公司前天宣布737 MAX系列項目負責人克拉克（Ed Clark）即將離職，改由負責737交付業務副總裁林戈爾德（Katie Ringgold）接手，亦同時設立一個新職位，負責監督商用飛機部門質量控制。

波音民用飛機集團行政總裁斯坦‧迪爾（Stan Deal）在內部備忘錄證實克拉克即將離開公司，同時感謝對方過去18年來作出貢獻。資料顯示，兩架波音737 MAX 8分別於2018年及2019年發生嚴重空難後，克拉克2021年3月開始負責737 MAX項目，先前曾出任多個相關職位，包括總工程師及737首席機械師。

稱領導層必須作出變動 除了任命林戈爾德接手，波音同日亦公布由倫德（Elizabeth Lund）出任波音民用飛機集團新設部門高級副主席一職，主要負責監控質量。另外，弗萊明（Mike Flemming）及魯曼（Don Ruhmann）則分別出任總經理和發展項目部門副主席。

談及為何作出上述人事變動時，斯坦‧迪爾重申公司領導層必須作出變動，將繼續推動波音民用飛機集團加強注視每一架飛機，確保交付飛機能夠達到或超過質量及安全要求，強調：「這是我們客戶所需，也是應得的。」

美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機上月初起飛後在空中甩門，觸發安全憂慮，一度遭美國聯邦航空局（FAA）禁飛。波音其後宣布多項措施，包括委任美國海軍前上將領導外部專家審視品質控制等。本報綜合報道

阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機空中甩門。 波音737 MAX系列負責人克拉克離職。 林戈爾德接手波音737 MAX系列。