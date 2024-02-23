美增訴日黑幫頭目 謀向他國販運核原料

【本報綜合報道】日本黑幫頭目海老澤武史前年因涉嫌販毒和非法持槍在美國被捕，美國司法部周三發布追加起訴，指控他密謀從緬甸向他國販運核原料，包括鈾和釙，並明知原料將用於發展核武。被告周四在紐約聯邦法庭受審，若罪名成立最高面臨終身監禁。

起訴書指出，現年60歲的海老澤武史2020年初開始向美國緝毒局臥底探員宣稱，他能取得大量核原料並希望出售，同時提供岩石原料的照片和實驗室分析結果，顯示原料含有釷和鈾。探員轉介海老澤武史至一名假扮成伊朗將軍的同僚，他向對方稱有意出售威力更強的釙。

前年涉販毒非法持槍被捕 海老澤武史稱有意代表緬甸一個少數民族叛亂組織的領袖購買武器，並向臥底探員寄送一份武器清單，其中包括地對空導彈。他的同謀向臥底探員表示，可以在緬甸生產多達5噸核原料，並展示裝有黃色粉末狀物質的核原料樣本。美國在泰國當局協助下扣押樣本，化驗後確定含有鈾、釷和釙，其中釙同位素達武器級別。

美國司法部指控海老澤武史合共7項罪名，包括一項串謀國際販運核材料，一項國際販運核材料，兩項串謀進口毒品，一項串謀持有槍械罪，一項串謀獲取、轉讓和擁有地對空導彈，以及一項洗黑錢罪，其中4項罪名最高刑期為終身監禁。