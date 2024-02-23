烏克蘭東部重鎮失守 千兵淪俘虜

烏軍士兵及西方國家官員透露，無法執行有秩序撤退，上周五及上周六防守崩潰後引起混亂致多人被俘。烏軍士兵表示，他們對俄軍上周在阿夫迪夫卡加速推進毫無準備；烏軍出動第3突擊旅及特種作戰部隊掩護，嘗試爭取時間撤走步兵，但未能遲滯俄軍及解救守軍。由於俄軍三面圍困，烏軍只能夠沿一條道路撤離，期間在俄軍炮火攻擊下遺屍多具。加上烏軍無線電設備不統一，撤退期間溝通不暢，導致士兵死亡、受傷及被俘。部分部隊不顧友軍而自行撤退，令守軍面臨被包圍風險。