烏克蘭東部重鎮失守 千兵淪俘虜
【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，烏克蘭東部戰略重鎮頓涅茨克州阿夫迪夫卡失守後，估計850名至1,000名烏軍撤退期間淪為俄羅斯的俘虜。雖然美國官員不認為烏克蘭出現重大戰略挫折，但有戰鬥經驗士兵被俘可能加劇人力資源不足問題。
烏軍士兵及西方國家官員透露，無法執行有秩序撤退，上周五及上周六防守崩潰後引起混亂致多人被俘。烏軍士兵表示，他們對俄軍上周在阿夫迪夫卡加速推進毫無準備；烏軍出動第3突擊旅及特種作戰部隊掩護，嘗試爭取時間撤走步兵，但未能遲滯俄軍及解救守軍。由於俄軍三面圍困，烏軍只能夠沿一條道路撤離，期間在俄軍炮火攻擊下遺屍多具。加上烏軍無線電設備不統一，撤退期間溝通不暢，導致士兵死亡、受傷及被俘。部分部隊不顧友軍而自行撤退，令守軍面臨被包圍風險。
俄總參謀長前線授勳
另一方面，俄羅斯國防部第一副部長、總參謀長格拉西莫夫周三視察前線，抵達日前俄方佔領的阿夫迪夫卡，同時向立下戰功的俄軍官兵頒發勳章。他到訪俄軍中央集群指揮所，聽取中央集群司令莫爾德維切夫對阿夫迪夫卡方向行動匯報。
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