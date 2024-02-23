美國防高官認沒計劃保養援烏武器

【本報綜合報道】美國是烏克蘭獲得軍備對抗俄羅斯的主要來源，惟美國國防部總監察長斯托奇承認，沒有計劃維修保養援助的主戰坦克、裝甲車及防空系統，或影響烏方使用美製裝備執行有效戰鬥能力，對美國應對其他國家安全威脅帶來風險。

或影響有效戰鬥能力 斯托奇周二發布兩份經過編輯的報告，指出美國向烏克蘭運送186輛布拉德利步兵戰車、189輛史崔克輪式裝甲車、31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，以及數量不明的愛國者防空系統。報告指出，美國國防部不打算保養上述武器，沒有迹象表明武器可以本年10月以後繼續使用。由於武器是根據總統提取權，從美軍現有庫存無限制地撥出；假如情況繼續，美國國防部可能要在維持烏軍或美軍戰備狀態間作出抉擇。

報告指出，美國國防部主要目標是盡快武裝烏克蘭，武器保養只是事後想法。有美國歐洲司令部官員表示，目前的援助模式難以長遠有效或持續。斯托奇續指，美國國防部缺乏遠見令人憂慮，美軍僅向烏克蘭提供有限備件、彈藥和維修支援，而且沒有協調或調整成一個全面計劃。運送物資包括部分用於戰地維修的消耗品和備件，以及根據美國在伊拉克、阿富汗及敍利亞操作武器系統經驗而提供的額外物品。

北約援F16無具體日程 北約秘書長斯托爾滕貝格周二表明，向烏克蘭交付F16戰機愈快愈好，若烏軍機師訓練有素，加上維修人員和其他支持人員準備充分，F16戰機的作用就更大，但當下尚無具體日程，各盟國自行決定提供這款戰機與否。他指出，烏克蘭戰爭是侵略戰爭，烏方有權自衞，打擊俄羅斯在烏克蘭境外的合法軍事目標。烏軍撤出頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡反映烏克蘭需要更多軍事援助，確保俄軍不會取得進展。