兩岸國際

400枚導彈付俄方 伊朗：交易毋須掩藏

伊朗被指向俄羅斯提供法塔赫110型短程地對地彈道導彈。 伊朗被指向俄羅斯提供法塔赫110型短程地對地彈道導彈。
伊朗被指向俄羅斯提供法塔赫110型短程地對地彈道導彈。
揚言陸續有來 烏防空更受壓
在烏克蘭面臨外國援助軍火短缺、俄羅斯近期在戰場報捷之際，英國傳媒周三引述消息報道，伊朗已經向俄羅斯付運至少4批總數400枚短程地對地彈道導彈；伊朗官員無視歐美國家的制裁，聲言沒有隱瞞交易的理由，未來數周將運送更多。分析認為，俄方的戰力優勢將更明顯，烏方的防空力量進一步受壓制。
報道引述3個伊朗消息來源指出，伊朗向俄羅斯提供法塔赫110型及佐爾法加爾型短程地對地彈道導彈，兩者最大射程分別是300公里及700公里。其中一個伊朗消息來源表示，伊俄兩國軍事及安全官員去年底會面確定軍火交易後，伊方上月初開始向俄方付運，部分由船艦經裏海交貨，其餘由飛機空運。一名伊朗官員向英國傳媒表示，伊朗可以向任何其希望供應的國家出口武器。對於報道內容，伊朗國防部及負責彈道導彈項目的伊朗革命衞隊拒絕置評，俄羅斯國防部未有立即回應置評請求。
西方援助無法攔截所有導彈
來自烏克蘭軍方的消息來源表示，烏方至今未發現俄羅斯在戰場使用伊朗彈道導彈。英國傳媒發表有關報道後，烏克蘭空軍發言人向國內傳媒稱，未有關於俄方獲得有關武器的官方訊息，但提到彈道導彈將對烏克蘭構成嚴重威脅。美國方面，白宮國家安全委員會發言人柯比上月初表示，美方關注俄羅斯接近從伊朗取得短程彈道導彈；一名美國官員向英國傳媒指出，至今未有迹象顯示伊朗已經向俄羅斯付運。
烏克蘭前國防部長扎戈羅德紐克認為，由於美國國會延遲批出向烏克蘭提供重要的軍事援助，所以俄羅斯此時「乘虛而入」，取得彈道導彈補給，使之能夠儲備足夠火力，攻擊面對陸基防空彈藥短缺的烏克蘭。根據俄羅斯對烏克蘭發動的混合式大型空襲，俄方同時使用伊朗製自殺式無人機、空基及海基巡航導彈、陸基彈道導彈，縱然烏克蘭獲得西方國家援助多款防空系統，仍然無法攔截所有來襲彈道導彈。
屬精確武器 勢造成嚴重傷害
值得留意的是，俄羅斯已經在烏克蘭戰場使用另一「外援」北韓的短程地對地彈道導彈，但烏克蘭檢察部門上周五指出它們並不可靠，在俄方發射的24枚朝製彈道導彈中，只有兩枚擊中原定目標。報道引述的分析指出，伊朗援助的短程地對地彈道導彈屬於精確武器，用於打擊高價值及需要精確破壞的目標；今次援助的數量之多，將可以對烏克蘭造成重大傷害。此外，它們可以打擊位於作戰縱深的軍事目標。
俄羅斯獲得伊朗及北韓提供短程地對地彈道導彈，意味可以輪流使用俄製、伊製、朝製同款武器。相比之下，烏克蘭至今只從美國獲得基本版、同為短程地對地彈道導彈的陸軍戰術導彈系統；近日傳出拜登政府有意提供300公里的最大射程版本。本報綜合報道
伊朗持續發展彈道導彈戰鬥力量（Getty Images圖片）伊朗持續發展彈道導彈戰鬥力量（Getty Images圖片）
伊朗持續發展彈道導彈戰鬥力量（Getty Images圖片）
伊朗援助俄羅斯彈道導彈示意圖伊朗援助俄羅斯彈道導彈示意圖
伊朗援助俄羅斯彈道導彈示意圖
烏克蘭防空部隊配備愛國者防空系統。烏克蘭防空部隊配備愛國者防空系統。
烏克蘭防空部隊配備愛國者防空系統。
伊朗援助俄羅斯彈道導彈基本規格伊朗援助俄羅斯彈道導彈基本規格
伊朗援助俄羅斯彈道導彈基本規格
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