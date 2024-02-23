400枚導彈付俄方 伊朗：交易毋須掩藏

揚言陸續有來 烏防空更受壓 在烏克蘭面臨外國援助軍火短缺、俄羅斯近期在戰場報捷之際，英國傳媒周三引述消息報道，伊朗已經向俄羅斯付運至少4批總數400枚短程地對地彈道導彈；伊朗官員無視歐美國家的制裁，聲言沒有隱瞞交易的理由，未來數周將運送更多。分析認為，俄方的戰力優勢將更明顯，烏方的防空力量進一步受壓制。

報道引述3個伊朗消息來源指出，伊朗向俄羅斯提供法塔赫110型及佐爾法加爾型短程地對地彈道導彈，兩者最大射程分別是300公里及700公里。其中一個伊朗消息來源表示，伊俄兩國軍事及安全官員去年底會面確定軍火交易後，伊方上月初開始向俄方付運，部分由船艦經裏海交貨，其餘由飛機空運。一名伊朗官員向英國傳媒表示，伊朗可以向任何其希望供應的國家出口武器。對於報道內容，伊朗國防部及負責彈道導彈項目的伊朗革命衞隊拒絕置評，俄羅斯國防部未有立即回應置評請求。

西方援助無法攔截所有導彈 來自烏克蘭軍方的消息來源表示，烏方至今未發現俄羅斯在戰場使用伊朗彈道導彈。英國傳媒發表有關報道後，烏克蘭空軍發言人向國內傳媒稱，未有關於俄方獲得有關武器的官方訊息，但提到彈道導彈將對烏克蘭構成嚴重威脅。美國方面，白宮國家安全委員會發言人柯比上月初表示，美方關注俄羅斯接近從伊朗取得短程彈道導彈；一名美國官員向英國傳媒指出，至今未有迹象顯示伊朗已經向俄羅斯付運。

烏克蘭前國防部長扎戈羅德紐克認為，由於美國國會延遲批出向烏克蘭提供重要的軍事援助，所以俄羅斯此時「乘虛而入」，取得彈道導彈補給，使之能夠儲備足夠火力，攻擊面對陸基防空彈藥短缺的烏克蘭。根據俄羅斯對烏克蘭發動的混合式大型空襲，俄方同時使用伊朗製自殺式無人機、空基及海基巡航導彈、陸基彈道導彈，縱然烏克蘭獲得西方國家援助多款防空系統，仍然無法攔截所有來襲彈道導彈。

屬精確武器 勢造成嚴重傷害 值得留意的是，俄羅斯已經在烏克蘭戰場使用另一「外援」北韓的短程地對地彈道導彈，但烏克蘭檢察部門上周五指出它們並不可靠，在俄方發射的24枚朝製彈道導彈中，只有兩枚擊中原定目標。報道引述的分析指出，伊朗援助的短程地對地彈道導彈屬於精確武器，用於打擊高價值及需要精確破壞的目標；今次援助的數量之多，將可以對烏克蘭造成重大傷害。此外，它們可以打擊位於作戰縱深的軍事目標。

俄羅斯獲得伊朗及北韓提供短程地對地彈道導彈，意味可以輪流使用俄製、伊製、朝製同款武器。相比之下，烏克蘭至今只從美國獲得基本版、同為短程地對地彈道導彈的陸軍戰術導彈系統；近日傳出拜登政府有意提供300公里的最大射程版本。本報綜合報道

伊朗持續發展彈道導彈戰鬥力量（Getty Images圖片） 伊朗援助俄羅斯彈道導彈示意圖 烏克蘭防空部隊配備愛國者防空系統。 伊朗援助俄羅斯彈道導彈基本規格