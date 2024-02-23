離婚圖瓜分利是 官判歸孩子

【本報綜合報道】每逢農曆新年，孩子都會拿到壓歲錢，部分父母會開戶存進銀行。如果父母離婚，款項又何去何從？重慶市江北區人民法院周二公布一宗案例，一對夫妻鬧離婚，並欲瓜分孩子26萬元人民幣（約28.2萬港元）壓歲錢，法院認定壓歲錢是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈予，應歸未成年人本人所有，其監護人無權隨意處分其財產。

指壓歲錢非父母財產 案中蔡×及王×2006年在朋友的婚禮相識，翌年正式登記結婚，2012年及2014分別生育長子蔡×甲、次子蔡×乙。初時夫妻倆感情融洽，但隨時間推移，雙方在孩子教育等問題上的分歧愈發明顯，感情出現裂痕。兩人2020年初因教育方式和觀念不同再發生激烈爭執，王×帶兩子離開與蔡×共同居住處，此後王×及兩子一直與王×父母共同生活，王×、蔡×同年4月、7月分別起訴離婚均被法院駁回。分居400多天後，蔡×再次起訴離婚，並要求分割夫妻共同財產及兩子名下相應銀行存款，兩子名下存款是成長中接受他人贈予所得。

法院認為，蔡×、王×作為兩名孩子的監護人，無權隨意處分被監護人的財產。離婚案件分割的財產應當是夫妻共同財產，壓歲錢並非共同財產，因此，蔡×在離婚案件中要求分割兩子名下存款的請求，沒有法律依據，故駁回該項訴訟請求，雙方均未提起上訴。