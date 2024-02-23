稱華童巴黎遺作業 網紅拍片惹疑

【本報綜合報道】中國一名女網紅日前發布影片，宣稱在法國首都巴黎一間餐廳被侍應遞上數本寒假作業的書本，希望能夠尋找主人，引發網民熱議，不少人質疑影片的真實性。該名網紅表示已經成功聯繫失主的母親，事件已經圓滿結束。

聲言找到失主母親 影片顯示，侍應向網紅表示，寒假作業是在廁所檢到。作業封頁內寫有失主秦朗以及就讀於一年級八班。隨着事件在網上受到愈來愈多關注，一名自稱秦朗家屬的網民留言，表示秦朗就讀西場小學一年八班，其後還開設直播。江蘇省西場中心小學工作人員回應稱，「失主」並非本校的學生。學校並無一年級八班，校內確實有一名叫秦朗的孩子，但並非一年級的學生。除了江蘇外，河南洛陽、廣西北海也有叫「西場小學」的學校，但工作人員都稱「學校並無這個孩子」或「未聽說此事」。

網紅其後再次發影片，表示自己從未說過秦朗是西場小學的學生，寒假作業上有寫是哪間小學，但因涉及私隱而沒有在片中公布。法律專家指出，是次事件沒有擾亂社會秩序或損害公序良俗，也沒有引導低俗、暴力、歧視等違法或錯誤價值觀，本質上更像一個調侃意味的網絡段子，即使網紅存在擺拍行為，也難以認定其違法。