神州雨雪稍緩 南方氣溫續低

【本報綜合報道】內地雨雪天氣昨日至今日有所減弱，分界線將繼續南壓，預計北方多地昨日起逐漸升溫，明日大部分地區停止降雪。南方陰雨雪天氣持續至本月底，至下周二前，南方多個地區氣溫預料保持偏低。

陝西北部、山東中南部、湖北北部、湖南北部等國內大部分地區周三持續降雪，中東部降雪區域昨日起向南收縮，雨雪天氣減弱，凍雨範圍仍然較大，貴州東部、湖南大部、湖北東部、安徽南部等多地有凍雨，南方明日預計有較大範圍雨雪冰凍天氣。

中央氣象台昨日預計，陝西南部和安徽中部等地將出現程度不一的降雪，江西北部、福建北部、廣西北部將下起中到大雨。

逾500人救援廣西林火 氣溫方面，內地降溫中心周三起轉移至長江以南，廣西、湖南、江西等地將出現8℃至16℃降溫，局部地區氣溫降幅將達20℃至24℃。南方氣溫昨日繼續下降，今日前後最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

另一方面，廣西天峨縣周二起發生多宗森林火災，自治區政府先後派遣320名專業森林消防隊員及超過80名縣森林消防員，當陽林場及鄉鎮森林消防半專業隊亦有逾100人參與救火。目前，暫無住房燒毀和人員傷亡報告，滅火救災工作仍然持續。