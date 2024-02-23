內地疫魔續橫行 春節後求診暴增

跨省流動聚集頻繁 新冠恐反彈 農曆新年假期結束，內地部分民眾復工後出現發燒及咳嗽等症狀。浙江省杭州市一間醫院發燒門診24小時就診量與過年前相比，增加接近一倍。另有專家警告，由於假期前後民眾跨區域流動及人群聚集性增多等因素影響，新冠疫情恐死灰復燃。

大批民眾日前在網上提到，他們早在放假期間已患上感冒，不斷發燒退燒，甚至瘋狂咳嗽，笑稱要用「水泥封鼻」。即使多地陸續復工，患者數字未見減少，其中一名女子發現辦公室內7名同事中5人都在咳嗽，有人喉嚨痛，另有人剛剛退燒，彼此出現相似症狀。

杭州市第一人民醫院感染科主任金潔稱，院方發燒門診每天就診量上升，與過年前相比增加將近一倍，例如上周六接診超過200人次，高峰更達243人。一眾求診患者中，感染甲型流感及乙型流感病人數字有所減少，相反感染細菌及確診新冠人數出現增加趨勢。

浙江有醫院日接600發燒病人 來自當地另一間醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院感染科主治醫生劉金梁亦指，與農曆新年假期相比，發燒門診日均接診量增加一倍。他指院方發燒門診平日每天接診約200至300百名患者左右，現時數字增至500至600人，絕大部分病人出現咳嗽及發燒症狀。

除了杭州，天津市周二亦發布最新一期流感分級預警周報，同時預計由周一至下周日左右，當地流感活動處於活躍期，感染流感病毒機會較大。

踏入龍年前，中國疾控中心病毒病所研究員陳操已在新聞發布會上警告，縱使內地新冠疫情仍在低水平流行，不過當時病例報告、哨點醫院檢測確診率等監測數據出現小幅增加，顯示相關疫情呈現上升趨勢。

陳操亦指新冠病毒JN.1變種株已成優勢流行株，感染病例主要是以輕型為主，因應人們在農曆新年期間流動及出席聚會等因素，預計新冠疫情未來逐步上升。本報綜合報道