女兒在日病逝 維權律師被禁見

內地一名律師周三證實，維權律師唐吉田女兒唐正琪周二在日本東京病逝，終年27歲。唐正琪2021年5月因為肺結核引發腦水腫，病情持續惡化，一直陷入昏迷，需要依賴呼吸機維持生命。美國傳媒早前報道，唐吉田一度嘗試從福建省福州機場離開，卻被中國當局以危害國家安全為由禁止出境。（綜合報道）