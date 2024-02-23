2月23日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
女兒在日病逝 維權律師被禁見
內地一名律師周三證實，維權律師唐吉田女兒唐正琪周二在日本東京病逝，終年27歲。唐正琪2021年5月因為肺結核引發腦水腫，病情持續惡化，一直陷入昏迷，需要依賴呼吸機維持生命。美國傳媒早前報道，唐吉田一度嘗試從福建省福州機場離開，卻被中國當局以危害國家安全為由禁止出境。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240223-0223_00178_030/女兒在日病逝--維權律師被禁見
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc