兩岸國際

女兒在日病逝 維權律師被禁見

內地一名律師周三證實，維權律師唐吉田女兒唐正琪周二在日本東京病逝，終年27歲。唐正琪2021年5月因為肺結核引發腦水腫，病情持續惡化，一直陷入昏迷，需要依賴呼吸機維持生命。美國傳媒早前報道，唐吉田一度嘗試從福建省福州機場離開，卻被中國當局以危害國家安全為由禁止出境。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc