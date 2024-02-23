檢手機還失主 謝禮竟是練功券

廣東省東莞市有網民近日聲稱，檢到的手機歸還失主後，對方準備豐厚的利是，翌日打開發現內有31張供銀行職員練習點鈔的練功券。律師表示，失主故意以虛假的方式表示重金酬謝，實際上給予的是練功券，可能構成欺詐。至於能夠追究刑事責任，還需要考慮案件的具體事實、金額大小以及法律解釋等因素。（綜合報道）