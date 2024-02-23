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華與多國開展保護大熊貓新合作
中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園及美國聖迭戈動物園，就新一輪大熊貓國際保護合作事宜簽署協議，目前與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行磋商。協會今年將進一步強化對旅外大熊貓的日常健康監測和體檢，對健康狀況不穩定的大熊貓，中方專家將留守看護。（綜合報道）
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