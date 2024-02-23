31省上月物價「跌多漲少」

數據顯示，今年1月全國CPI環比上漲0.3%，同比下降0.8%，同比連續第4個月處於負值區間。內地傳媒指出，31省份1月CPI同比「跌多漲少」，僅內蒙古同比上漲，29省份下降，一省份持平。

分析指出，CPI同比降幅擴大有3個主要原因，一是上年春節位於1月份，蔬菜、水果等食品價格基數大幅抬升；其次，寒假疊加春節臨近，1月出行娛樂等服務價格上漲，但同樣受上年同期高基數影響，當月服務價格同比漲幅由上月的1.0%收窄至0.5%；最後，開年汽車「價格戰」延續，1月交通工具價格環比下行，同比降幅也有所擴大。