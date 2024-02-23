土地糾紛燒傷一家六口 河南漢落網

【本報綜合報道】河南省許昌市鄢陵縣上周六有男子因土地糾紛，前往一間麵粉廠及民居放火，造成一家六口燒傷，被害人當中一名孕婦更流產；疑犯翌日落網。被害者家屬周二表示，一方面希望能夠嚴懲兇手，另一方面盼獲社會幫助。

孕婦流產 家屬盼嚴懲兇手 案發後，鄢陵縣公安局懸賞兩萬元人民幣（約2.2萬港元），通緝45歲劉姓男子。當局周一通報，劉男前一天晚上10時在湖北恩施落網，案件進一步辦理。被害者家屬張先生表示，劉男當天手持汽油、噴火槍、刀具等到他家傷人，造成其父母、妻子、姊姊，以及分別5歲和7歲的姪兒重度燒傷。其懷有5個月身孕的妻子，全身80%面積3級嚴重燒傷，仍然在深切治療病房陷於昏迷狀態，並且胎死腹中，治療費用估計要數百萬元人民幣。

張先生稱，家裏經營麵粉廠，數年前因想擴大生產規模，租用劉男家在內同村村民部分土地。後來劉男想申請變更土地用於開設酒店，但過程不順利，並懷疑是張先生一家從中作梗，多次舉報麵粉廠，雙方矛盾升級。劉男後來以遭受損失為由向張家索要巨額賠償不果，並威脅他們。張先生稱案發當天，劉男駕車到麵粉廠和他家「見人就噴（火），就砍」，當時他被困屋內，眼白白看着親人受傷害卻無能為力。