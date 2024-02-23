廣州貨船撞斷大橋 5死3傷

兩度觸碰橋躉 釀多車墜落 廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋昨天凌晨發生罕見事故，一艘空載貨櫃船兩度觸碰兩處橋躉，觸發部分橋面斷裂，導致橋上一架電動單車及4輛汽車連人從高處墜落，釀成5死3傷。當地政府已控制涉事船主，正興建臨時渡口，確保附近三民島居民能夠出入。

涉事載重量達5,000噸貨櫃船「良輝688號」由佛山市南海區起航，準備經洪奇瀝水道前往南沙區，沒有運載任何貨櫃。

人為失當釀禍 急建渡口 廣州市政府多個部門昨午5時30分左右召開瀝心沙大橋突發事件新聞發布會證實，由於船員操作失當，貨櫃船昨天凌晨5時31左右在行駛途中左舷船身首先撞到瀝心沙大橋下行通行孔18號橋躉，船頭之後再觸碰19號橋躉，造成部分橋面路道斷開，橋上車輛分別墜進船身及江面。由現場照片可見，貨櫃船正好停在橋面斷裂地點下方，斷裂位置露出鋼筋結構，其中一處橋躉嚴重傾斜。

事故發生後，交通運輸部南海救助局先後從廣州救助基地派出16名應急救助隊員，連同應急救助車、一輛救助指揮車到場，隨車攜帶專業潛水設備及專業水底搜尋設備。此外，深圳救助基地亦派出高速救助艇南海救321及9名隨艇應急救助隊員趕赴現場增援。截至中午，搜救人員證實兩人死亡，仍有3人下落不明。

當談及搜救工作進度時，南海救助局廣州救助基地現場救助指揮貝承璋昨午一度解釋，由於現場橋躉出現明顯破損，加上掉落水泥及鋼筋等雜物不利行動，再配合事發水域水流流速較大，而且水底搜尋面積較大，多種因素結合增加救助工作難度。相隔短短數小時，搜救人員最終吊起墜江車輛，同時尋獲3名失蹤者，可惜眾人全無生命迹象。

瀝心沙大橋突發事件新聞發布會隨後公布，在橋面斷裂期間曾有電動單車及汽車駛經，分別是一架電動單車、一輛貨車、一輛空載巴士及兩輛小型貨車，其中兩輛小型貨車直墮江面，其餘電動單車、貨車及巴士則一同掉落貨櫃船船身。事故一共造成5死，分別是一名巴士司機、一名電動單車駕駛員，其餘3人來自墮江小型貨車。至於傷者方面，一名船員身受輕傷，另有兩人獲送院救治，目前沒有大礙。

官方否認大橋久未加固 對於網上流傳瀝心沙大橋防撞能力加固提升工程曾經歷多次延誤，內媒事後引述官方人士消息澄清，瀝心沙大橋2023年2月已完成上述工程，是高新沙大橋工程出現延期。另外，根據期刊一篇論文提到，瀝心沙大橋去年4月亦完成波折鋼板－鋼複複合防撞裝置加裝工作。

目前，相關部門正實施水上交通管制，同時封控大橋兩側路面，預期昨晚至今早可在三民島完成興建臨時渡口。資料顯示，三民島共有逾2,500戶、8,000多居民，主要依靠輪渡出入。本報綜合報道

有車輛墮進貨櫃船擺放貨櫃位置。 撞橋位置圖 潛水員落水搜救失蹤者。