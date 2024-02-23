訪歐結束 王毅促合作避免多輸

【本報綜合報道】中國外交部長王毅結束歐洲行程，周三受訪談及德國慕尼黑安全會議，會議報告以「多輸」為題，反映歐洲對國際局勢的悲觀情緒。與會期間與各方接觸，強調應該堅持開放包容，不搞封閉排他；應該堅持協商合作，不搞衝突對抗；應該堅持多邊主義，不搞唯我獨尊；應該堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。

稱中歐應續奉行開放政策 王毅指烏克蘭危機及以巴衝突是當前兩大國際熱點，正在全球範圍產生負面外溢。他此行與各方深入溝通，最突出的感受是形勢仍然不明朗、矛盾仍然很突出，但各方的共識增加，合作的意願上升。他向各方介紹中方立場主張，強調必須堅持政治解決思路，不放棄勸和促談努力，積極尋求公正合理方案，防止更嚴重的後果。

王毅指出，此行感到歐洲對華的理性認知增多，歐洲對此不應該懼怕，更不應該拒絕。他向歐洲一方強調「去風險」不能夠「去合作」，「降依賴」不能夠「降互信」，中歐要繼續奉行開放政策，堅持公平競爭，維護自由貿易，避免泛安全化，抵制逆全球化；只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。