美助卿指華毀國際秩序南海和平

【本報綜合報道】美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿康達周三表示，中國從美國領導的現行國際體系獲益，卻一直試圖破壞；又批評中國在南海推進非法海上主張，威脅和平與安全、航行和商業自由。

康達在華盛頓一個智庫舉行的研討會發表演講，表示中國受益於國際秩序提供的穩定與機會，卻在經濟領域破壞這些原則，對不願迎合北京喜好、作出主權決定的國家實施貿易限制；中國也在實施跨國鎮壓行動，騷擾、監視與恐嚇世界各地的個人，包括美國公民。

康達指出，中國過去3年相繼提出的全球安全、發展、文明三大倡議，是其另類全球治理願景的指導原則，「一帶一路」倡議是這些倡議的實施平台。惟這些倡議違反現行國際體系的許多核心原則。他表示，鑑於中美對世界發展願景不同，兩國的確存在激烈的戰略競爭，但美方致力於負責任地管理這場競爭，以免陷入誤判和衝突，且始終願意在利益一致時與中方合作。

菲漁船闖黃岩島 華驅離 另外，中國海警局昨日通報，當天依法驅離菲律賓非法侵闖南海黃岩島鄰近海域的漁業和水產資源局3002船。菲律賓海岸防衞隊指摘中方聲明不準確，指出菲方船隻繼續在黃岩島水域巡邏，當局目前積極確保該地區菲律賓漁民的安全。

康達