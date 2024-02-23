質疑金門檢方失職 前檢察官舉發

【本報綜合報道】中國大陸漁船在台灣金門對開海域翻覆造成死亡事故，令兩岸局勢升溫。台灣傳媒昨日報道，前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷認為本案屬刑事案件，檢方須查明海巡署執法過程，是否有故意或是過失致人於死。惟金門地檢署迄未積極偵查，在未比對海巡人員證詞前便讓兩名生還者離境，甚至公開稱沒有執法錄影影像，質疑為海巡人員「背書」。他周三赴監察院舉發金門地檢署怠忽職守。

張熙懷表示，金廈船難引發兩岸政治紛爭，但案件在法律定位上屬於刑事案件，應該由台灣檢方依據《刑事訴訟法》訴追審判較為適當。本案重中之重在於行為人是否涉及故意或是過失致人於死的刑事案件，但目前看不出金門地檢署積極調查。他指出，中國大陸漁民與海巡人員各說各話，只有事發時的執法影像能夠佐證。惟金門海巡單位沒有錄影錄像，質疑檢方說明前是否曾對相關人等實施搜索、甚至採取必要的測謊等偵查作為，擔憂檢方能否在欠缺照片或影像證據的情況下釐清案情。

台稱依法取締 尊重家屬要求 張熙懷認為，金門地檢署在處理本案上涉嫌失職，因此依《監察法》赴監察院舉發金門地檢署怠忽職守，請求監委介入調查；又籲請金門檢察署主動簽分「偵」字案件偵處本案，查明當時追捕的海巡船長、船員有無違背必要原則，過當執行驅離行徑，釐清是否有故意或是過失致人於死的犯意，並且盡速查明本案，公開調查相關結果。

另外，死者家屬目前身在金門，拒絕火化事主遺體，要求台方提供影片等事證，還原事件真相。海巡署副署長許靜芝、海巡署艦隊分署長廖德成等人昨日出席記者會，表示尊重家屬要求真相、要求賠償等主張，檢察官也指示遺體暫時不火化。海巡署又駁斥，涉事船型沒有安裝攝錄器，加上執法環境無法搜證，未來針對該船型出勤，會全數補足攝錄器；又強調今次事件是依法取締，希望擱置政治，人道優先。

張熙懷