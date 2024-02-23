解放軍機艦17架次駛台海

【本報綜合報道】台灣國防部昨日表示，自周三上午6時至昨日上午6時，偵獲中國大陸解放軍11架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線進入北部、西南、東部空域5架次軍機，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

根據台灣國防部公布的訊息，周三上午7時57分至下午4時50分在海峽中線西側偵獲解放軍殲擊機等主、輔戰機共計7架次，其中一架次逾越海峽中線，距離基隆約76海里；同日上午9時58分至晚上7時57分偵獲輔戰機及無人機共3架次，距離鵝鑾鼻約59海里；同日下午4時至下午5時41分在東部外海偵獲直升機一架，合理推測該架直升機從解放軍軍艦升降。

文昌發射火箭不經台 台灣國防部指出，中國大陸公告今日將在文昌航天發射場進行運載火箭發射活動，飛行方向為西太平洋，不會經過台灣防空識別區。根據中國大陸傳媒早前報道，海南交警日前發通告，今日上午8時至明日上午8時在文昌市相關路段實施交通管制；預計今日下午7時許，長征五號遙七火箭將搭載通訊技術試驗衞星11號衞星將從文昌發射場發射升空。