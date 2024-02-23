美眾院特委會訪台 提合製軍備加快武裝

兩岸局勢仍然緊張，美國國會眾議院美中競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）昨日率領跨黨派代表團訪問台灣，會見台灣總統蔡英文及副總統賴清德，討論台美經貿、印太局勢等議題。面對美國對台軍售交付延遲問題未解決，美方提出美台共同製造毋須太多知識產權移轉的武器，加快武裝台灣。

這是上述美國國會委員會首度組團訪台，由兩黨重要議員組成，包括委員會民主黨首席議員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）、莫爾頓（Seth Moulton），以及共和黨籍約翰遜（Dusty Johnson）、穆理納（John Moolenaar）。蔡英文在總統府接見代表團，她感謝對方以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持，凸顯台美之間緊密的夥伴關係；又稱美國政府及國會持續透過《國防授權法》等方式協助台灣強化自衞能力，期待委員會去年經濟報告提及的台美雙重課稅議題，能夠早日完成立法，為兩地企業投資創造更多有利基礎，打造互利共榮的經貿交流環境。

加拉格爾指出，全球的自由正在遭受威權體制攻擊，美台要隨時保持警戒，才能夠把所珍惜的自由傳給下一代年輕人；又笑說知道蔡英文即將卸任，坦言如果對方有興趣，威斯康辛州歡迎她來到美國政界「一試身手」。針對美國對台軍售，他指出武器交付遲延仍然是重大問題，在美國體制下，對外軍售權分散在國務院、國防部，國會則分配給軍事委員會及眾議院外交事務委員會，並認為最好的解決方式是為關鍵彈藥提供多年撥款，讓生產公司從維持最小運轉效率，提升至最大生產效率。

美准售戰術數據鏈系統 克里什內穆爾提以155毫米榴彈炮為例，指出它在全球短缺，台灣可以是生產潛在合作夥伴。加拉格爾提出把美國庫存約200枚魚叉反艦導彈重新配置後，以加急方式交付台灣，把台灣列為優先交付對象。與此同時，美國國務院批准向台灣出售先進戰術數據鏈系統升級規劃，總值7,500萬美元（約5.85億港元）；這是台灣上月13日大選後美國首次對台軍售。台灣國防部表示，將請美方就整合台軍指揮、管制及情報監察和偵察系統的數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級工作。

陸斥售武損安全促恪守一中 在北京，中國大陸外交部發言人毛寧昨日表示，堅決反對美方與台灣當局任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，敦促美方務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。她批評美國向台灣出售武器，嚴重損害中國主權及安全利益、中美關係、兩岸和平穩定。本報綜合報道