心臟病子獲救治 母感恩轉行做護士

美國印第安納州一名母親的兒子患有先天性心臟病，剛出生時需在新生兒深切治療部度過近兩個月。受此激勵，這名母親立志成為護士，並最終成功轉行，目前是當地一間兒童醫院的新生兒深切治療部護士。

美媒周二報道，39歲伯內特（Calley Burnett）在2016年誕下兒子，但他剛出生便發現患有心臟病，需要護士和醫生悉心照顧。她認為有醫護人員幫忙，才得以和兒子一起克服許多障礙。

感同身受安慰同路人 當年未足一歲的孩子需經過多次手術後才能出院，目前他可正常上課，是一名活躍的小學二年級學生，喜歡打籃球和踢足球等運動。

這次深刻的經歷，讓原本在家族企業工作的伯內特在2019年決定報讀護士學校，並用了大約兩年時間完成學業。她成為註冊護士後，為那些與自己當初有相同遭遇的母親提供幫助，更可感同身受地安慰對方。

由於2月是美國的心臟月，伯內特希望分享她的故事，能提高人們對先天性心臟病的認識，因為她也是在兒子患病後才認識此疾病。她又鼓勵想要改變職業的人勇於踏出第一步，過程雖然艱辛，但回報比想像好100倍。本報綜合報道