海地前總統遇刺亡 遺孀列被告

海地已故前總統莫伊茲前年遇刺身亡，調查案件的法官起訴50人，包括莫伊茲遺孀馬蒂娜及前總理約瑟夫。《阿伊博郵報》周一引述法官伏爾泰撰寫的122頁文件，指馬蒂娜與約瑟夫合謀殺害莫伊茲並企圖取而代之，伏爾泰下令拘捕及審判所有起訴對象。（綜合報道）