兩岸國際

涉為華搜維人情報 土國拘6人

土耳其檢察當局拘留6人，他們涉嫌為中國情報部門搜集維吾爾族人情報，正追緝另外1人。檢察官相信7人正收集維吾爾族社區的知名人士，以及跟他們有聯繫的一些協會的訊息。估計目前有約5萬名維吾爾人居於土耳其，是中亞地區以外最多維吾爾族僑民的地方。（綜合報道）
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