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英高院聽證會 判斷阿桑奇上訴
英國高等法院周二至昨日一連兩天舉行最後聽證會，決定是否受理維基解密始創人阿桑奇上訴引渡到美國受審一案。大批阿桑奇支持者周二在法院門外聚集，阿桑奇妻子斯特拉提到，聽證會結果將決定丈夫能否繼續在英國上訴，不排除向歐洲人權法庭申請緊急禁令。（綜合報道）
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