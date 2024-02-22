英高院聽證會 判斷阿桑奇上訴

英國高等法院周二至昨日一連兩天舉行最後聽證會，決定是否受理維基解密始創人阿桑奇上訴引渡到美國受審一案。大批阿桑奇支持者周二在法院門外聚集，阿桑奇妻子斯特拉提到，聽證會結果將決定丈夫能否繼續在英國上訴，不排除向歐洲人權法庭申請緊急禁令。（綜合報道）