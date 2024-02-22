華公民入境被索小費 總領館向越南嚴正交涉

【本報綜合報道】中國駐越南胡志明市總領館近日接到中國公民反映，在入境越南時被越方口岸工作人員索要小費。館方稱對此高度重視，已向越方有關部門提出嚴正交涉，敦促越方切實展開調查，加強對違法違規行為監督查處力度，堅決杜絕口岸公職人員以任何形式收取小費。

駐胡志明市總領館特別提醒，越南政府明確禁止口岸公職人員收取小費，外國公民無論從航空口岸或陸路口岸入、出境越南，均毋須向當地公職人員支付小費。聲明建議中國公民在越入出境時，切勿通過支付小費換取通關便利，如越方公職人員明示或暗示索要小費，應堅決抵制拒絕，並立即聯絡中國駐越南使領館尋求協助。

館方提醒，受影響的中國公民要注意收集涉事的口岸、窗口序號、人員工號以及事發時間等各項證據，及時向使領館提供。

籲打印電子簽證憑證 館方提醒中國公民，入境前應備齊所需材料。如已申請電子簽證，應提前打印出紙質版電子簽證憑證，避免因手續不全為口岸人員索要小費提供借口。館方將持續密切關注有關動向，堅決維護中國公民正當合法權益。