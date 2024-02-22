遊德國姦殺亞裔女 美漢認多罪

【本報綜合報道】德國巴伐利亞州新天鵝堡去年6月發生命案，兩名美國籍亞裔女大學生一死一傷，其中死者慘被先姦後殺。31歲美國男遊客博林（Troy Bohling）事後被捕，他周一承認謀殺、強姦致死、企圖謀殺及管有兒童色情物品等罪名。

兩女被推落崖一死一傷

博林在巴伐利亞州肯普騰法院出庭應訊，他以書本遮擋臉部。辯護律師指，博林承認犯下難以想像的罪行。根據德國法律，謀殺罪最高刑罰是判囚終身，法官將於下月中宣判。案發於去年6月14日，博林在新天鵝堡附近的瑪麗安橋遇到兩名受害人，分別為21歲女子伊娃‧劉（Eva Liu，暫譯）和22歲女子凱爾西‧張（Kelsey Chang，暫譯），並以有視野更佳景點為由，誘騙兩人至一條隱秘小徑。博林其後把伊娃‧劉按倒在地及脫去衣服，一旁的凱爾西‧張試圖反抗被推下逾50米深山崖，而伊娃‧劉則被勒暈性侵後拋下山崖。