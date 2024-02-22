去年逾30萬宗麻疹 年增8成

新冠疫情影響全球疫苗接種 世衞料將更嚴重 踏入後新冠時代，疫情帶來影響陸續浮現。世界衞生組織前天舉行記招時公布，全球去年通報超過30.6萬宗確診麻疹個案，較2022年同類數字激增接近八成，估計半數以上國家本年年底恐會爆發相關病例。外界認為，全球爆發麻疹個案主要原因是多地衞生系統在新冠時期不堪重負，導致常規疫苗接種工作落後正常進度。

本年底半數以上國家爆發 截至目前，世衞仍未發布全球2023年確診麻疹病例估算模型，僅接獲通報確診麻疹病例，未知死亡人數。由於模型早前推算全球前年出現920萬宗病例，其中13.6萬名病人死亡，較2021年上升43%，世衞推測去年病歿數恐會超越2022年數字。

當談及通報數字為何與模型估算出現嚴重偏差時，世衞高級技術顧問克羅克羅夫特（Natasha Crowcroft）解釋，麻疹病例往往被嚴重低估，真正確診個案往往只會更多，並稱：「我們正身處一個令人非常擔心的麻疹世界……本年將非常具有挑戰性。」

在記招上，克羅克羅夫特警告世衞免疫接種計劃在過去數年出現很大缺口，若不盡快採取行動，與麻疹有關疫情就會有機可乘。她警告，根據世衞與美國疾病控制及預防中心（CDC）結合數據來看，世界超過一半國家將處於高或非常高爆發風險。

斥多地缺乏應對 籲速行動 外界估計，全球確診麻疹病例近年急增，其中一個主因與新冠疫情影響接種免疫疫苗工作有關。克羅克羅夫特批評多地政府因經濟危機及衝突等問題而缺乏應對承諾，呼籲立即採取緊急行動，否則本年恐有大量兒童中招。

資料顯示，麻疹由麻疹病毒引起，其潛伏期一般為7至18天，亦可長達3周。受感染人士初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點，3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身。嚴重者呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。本報綜合報道

全球確診麻疹病例近年急增；圖為菲律賓患者。

（Getty Images圖片） 克羅克羅夫特