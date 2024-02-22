安理會以巴決議 美一票否決

【本報綜合報道】聯合國安理會就阿爾及利亞提出關於巴勒斯坦加薩地帶局勢的決議草案周二進行表決，遭常任理事國美國一票否決。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾譴責美方的否決極其鹵莽與危險，並對以色列發出訊息可以繼續謀殺而不受懲罰。

決議草案投票中，13國贊成，英國棄權，美國否決。阿爾及利亞提出的決議草案要求立即實行各方均必須遵守的人道主義停火，反對違反國際法、強迫包括婦女和兒童在內巴勒斯坦平民人口流離失所的做法，要求立即停止一切此類侵害行為，要求立即無條件釋放所有人質，確保人道主義援助准入，滿足所有人質的醫療需要，還要求各方遵守國際法規定與其拘留的所有人有關的義務，並尊重他們的人權權利。

中方贊成票 對結果不滿 此外，決議草案要求釋放人質，並提及南非在國際法庭向以色列提起訴訟，強調必須對所有違反國際法行為追究責任。中國常駐聯合國代表張軍在表決投贊成票，指中方對草案遭美國否決表示強烈失望和不滿，結果表明在加薩地帶停火止戰問題上，不是聯合國安理會沒有壓倒性的共識，而是美國扼殺聯合國安理會共識，釋放錯誤信號，把加薩地帶局勢推到更危險境地。